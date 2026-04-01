Visite libre des collections et de l’exposition, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine · Angers
Informations pratiques
Visite libre des collections et de l’exposition 19 et 20 septembre Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite des collections et de l’exposition Aubusson tisse Tolkien
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 4 Boulevard Arago, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241241845 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html Hôpital Saint-Jean d’Angers, l’un des plus anciens témoins de l’architecture hospitalière française. La salle des malades, édifice majeur de l’art gothique de l’Ouest de la France, forme avec la chapelle, le cloître et les greniers un remarquable ensemble médiéval civil.
Visite libre et gratuite des collections et de l’exposition Aubusson tisse Tolkien
©Musées d’Angers, François Baglin
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026