Visite libre des collections et de l’exposition, Musée Pincé, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Musée Pincé · Angers
Informations pratiques
Visite libre des collections et de l’exposition 19 et 20 septembre Musée Pincé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite des collections et de l’exposition Explorer la couleur.
Musée Pincé 32 Rue Lenepveu, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241053800 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-pince/index.html L’édifice a été bâti entre 1528-1529 et la fin des années 1530 pour Jean de Pincé, seigneur du Bois de Savigné, lieutenant criminel en la sénéchaussée de l’Anjou et plusieurs fois maire d’Angers.
Il comprend deux corps de logis disposés en équerre de part et d’autre d’une imposante tour d’escalier surmontée d’une chambre haute.
Visite libre et gratuite des collections et de l’exposition Explorer la couleur.
©Musées d’Angers, David Riou
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