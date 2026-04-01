Visite libre des collections et de l’exposition, Muséum d’histoire naturelle, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle · Angers
Informations pratiques
Visite libre des collections et de l’exposition 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite des collections permanentes et de l’exposition Voyage en Terre du Milieu.
Muséum d’histoire naturelle 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054850 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/le-museum-des-sciences-naturelles/index.html Hôtel construit entre 1805 et 1810 dans le style néo-classique, sur l’emplacement de l’ancienne église Saint-Michel-du-Tertre.
Visite libre et gratuite des collections permanentes et de l’exposition Voyage en Terre du Milieu.
©Musées d’Angers, David Riou
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026