Visite libre des collections et des expositions, Musée des beaux-arts, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts · Angers
Informations pratiques
Visite libre des collections et des expositions 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite des collections permanentes du musée des Beaux-arts ainsi que des expositions temporaires : Collectionner au 18ème siècle. Angers invite les dessins du Louvre et Sculpter la mémoire. Jules Desbois et le monument aux morts d’Angers.
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Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Le musée des Beaux-Arts est abrité dans un ensemble architectural exceptionnel, composé d’un hôtel particulier du XVe siècle (Logis Barrault), d’un séminaire du XVIIe siècle et de bâtiment du XIXe siècle.
Le site offre 3000 m2 d’exposition permanente répartie entre deux parcours: le parcours Histoire d’Angers et le parcours Beaux-arts.
Visite libre et gratuite des collections permanentes du musée des Beaux-arts ainsi que des expositions temporaires : _Collectionner au 18ème siècle. Angers invite les dessins du Louvre_ et _Sculpter …
©Musées d’Angers, David Riou
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