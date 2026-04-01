Visite libre des collections, Galerie David d’Angers, Angers

Informations pratiques

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Galerie David d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite des collections du musée.

Galerie David d’Angers 33bis Rue Toussaint, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241053890 https://musees.angers.fr/lieux/galerie-david-d-angers/index.html L’abbatiale Toussaint fut construite au XIIIe siècle par les chanoines de Saint-Augustin, à l’emplacement d’une ancienne chapelle du XIe siècle offrant aux pauvres sans cimetière paroissial un lieu d’inhumation. Le tracé en est restitué par un jeu d’ardoises au sol, à l’intérieur. Les murs de l’église du XIIIe siècle sont en tuffeau et les voûtes particulières à l’Anjou, très bombées, donnaient une impression de légèreté et d’harmonie.

Au XVIIe siècle, la communauté monastique est de plus en plus nombreuse. Des bâtiments conventuels sont alors construits, dont le logis du prieur et le cloître encore en partie visibles aujourd’hui.

À partir de la Révolution, les bâtiments furent confisqués et affectés aux réserves de l’armée.

Peu à peu, l’abbatiale devint une ruine, les voutes se sont effondrées et la végétation envahit peu à peu le monument. À partir de 1843, le lapidaire du musée des Antiquités y est présenté, formant un musée à ciel ouvert. Bus : 2, 7 – arrêt Sainte Croix. Tramway : A, C et Bus 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 et Noctilien – arrêt Foch-Haras.

Visite libre et gratuite des collections du musée.

©Musées d’Angers