Visite libre des collections, Musée des Moulages, Montpellier
Visite libre des collections, Musée des Moulages, Montpellier vendredi 12 juin 2026.
Visite libre des collections 12 et 13 juin Musée des Moulages Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Partez à la découverte, en autonomie, des reproductions en plâtre du XIXe siècle des plus grands chefs d’oeuvres de l’Antiquité gréco-romaine et du Moyen-Âge, ou venez admirer les collections d’objets orginaux antiques du Musée des Moulages.
Musée des Moulages Université de Montpellier Paul-Valéry, route de Mende, 34090 Montpellier Montpellier 34090 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie +33 (0)4 67 14 54 86 https://www.univ-montp3.fr/fr/musee-des-moulages Musée universitaire à vocation pédagogique, le Musée des Moulages a été créé en 1890 dans l’objectif de conserver et d’exposer les collections d’étude liées à l’enseignement de l’Archéologie. Inauguré à l’occasion du VIe centenaire de l’Université de Montpellier, le musée a été installé dans le Palais de l’Université, siège de la faculté des Lettres. L’achat, en 1904, de la collection de moulages du chanoine Didelot de Valence a permis d’élargir les périodes historiques présentées et d’introduire l’art médiéval. Tramway Ligne 5 – Arrêt Université Paul Valéry
Tramway Ligne 1 – Arrêt Saint-Eloi
Partez à la découverte, en autonomie, des reproductions en plâtre du XIXe siècle des plus grands chefs d’oeuvres de l’Antiquité gréco-romaine et du Moyen-Âge, ou venez admirer les collections du des…
© Musée des Moulages – UMPV
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