Visite libre des collections, Musée des Moulages, Montpellier

Visite libre des collections 12 et 13 juin Musée des Moulages Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Partez à la découverte, en autonomie, des reproductions en plâtre du XIXe siècle des plus grands chefs d’oeuvres de l’Antiquité gréco-romaine et du Moyen-Âge, ou venez admirer les collections d’objets orginaux antiques du Musée des Moulages.

Musée des Moulages Université de Montpellier Paul-Valéry, route de Mende, 34090 Montpellier Montpellier 34090 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie +33 (0)4 67 14 54 86 https://www.univ-montp3.fr/fr/musee-des-moulages Musée universitaire à vocation pédagogique, le Musée des Moulages a été créé en 1890 dans l’objectif de conserver et d’exposer les collections d’étude liées à l’enseignement de l’Archéologie. Inauguré à l’occasion du VIe centenaire de l’Université de Montpellier, le musée a été installé dans le Palais de l’Université, siège de la faculté des Lettres. L’achat, en 1904, de la collection de moulages du chanoine Didelot de Valence a permis d’élargir les périodes historiques présentées et d’introduire l’art médiéval. Tramway Ligne 5 – Arrêt Université Paul Valéry

Tramway Ligne 1 – Arrêt Saint-Eloi

Partez à la découverte, en autonomie, des reproductions en plâtre du XIXe siècle des plus grands chefs d’oeuvres de l’Antiquité gréco-romaine et du Moyen-Âge, ou venez admirer les collections du des…

© Musée des Moulages – UMPV