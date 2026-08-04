Visite libre des collections permanentes de sculptures et peintures, Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Visite libre des collections permanentes de sculptures et peintures 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter les collections permanentes de sculptures et peintures du musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

Fondé en 1812 et confié à la Société d’émulation du Jura en 1817, le musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier occupe, depuis 1851, une aile de l’Hôtel de Ville. Ses collections se composent de sculptures et de peintures auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques. Le rez-de-chaussée présente un ensemble très cohérent de sculptures des XVIIIe et XIXe siècles. Elles ont été réalisées par des sculpteurs académiques tels qu’Antoine Etex et Louis-Léopold Chambard, mais également par des artistes régionaux au rang desquels figurent Max Claudet et surtout Jean-Joseph Perraud qui, à sa mort, fit don de son fonds d’atelier au musée. Les peintures, exposées au premier étage, sont représentatives des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle. La collection comporte de nombreux chef-d’œuvres réalisés par des artistes aussi renommés que Pietro Della Vecchia, Pietro Negri, Pieter Breughel le jeune, Adriaen Van de Venne, Charles Meynier, Gustave Courbet ou encore Auguste Pointelin.

Musée des Beaux-Arts Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384476430 https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts Premier hôtel de ville construit en 1680. En 1733, l’établissement d’un nouvel hôtel de ville avec tribunal et prisons fut autorisé sur les ruines de l’ancien château. Les plans d’un bâtiment en U établis par l’ingénieur de l’Egouthail furent réalisés de 1735 à 1746, sous la direction de Jean Querret à partir de 1737. On installa la halle aux grains en 1753. Travaux d’agrandissement réalisés de 1845 à 1853 par les architectes Lambert, puis Paillot. Ce dernier installa aussi la bibliothèque dans l’aile ouest qui avait dû être reconstruite et devant laquelle on avait établi des halles en demi-cercle. L’édifice est de plan carré, autour d’une cour, avec deux pavillons sur les angles sud et des avant-corps latéraux nord pour les ailes est et ouest.

Le musée y fut transféré en 1857dans une aile de l’hôtel de ville, après avoir été installé dans une salle de la préfecture. Route, gare de Lons-le-Saunier, bus : arrêt Perraud.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter les collections permanentes de sculptures et peintures du musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

© Jean-Loup Mathieu / Musée de Lons-le-Saunier