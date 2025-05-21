Visite libre des collections permanentes, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
Visite libre des collections permanentes, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois samedi 23 mai 2026.
Visite libre des collections permanentes Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
À l’occasion de la Nuit des musées, visitez librement les collections permanentes du musée d’Art d’Arbois.
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…
À l’occasion de la Nuit des musées, visitez librement les collections permanentes du musée d’Art d’Arbois.
©musées d’Arbois
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