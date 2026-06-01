Visite libre des collections permanentes, Musée de Normandie, Caen

Visite libre des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé dans l’enceinte du château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société. Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Situé dans l’enceinte du château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société. Riche d’importantes et le de…

Musée de Normandie – Ville de Caen / Philippe Delval