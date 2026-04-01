Visite libre des jardins de l’Hôtel d’Andigné, hôtel d’Andigné, Angers

Informations pratiques

Visite libre des jardins de l’Hôtel d’Andigné 19 et 20 septembre hôtel d’Andigné Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite libre des jardins en terrasse d’inspiration médiévale de cet hôtel particulier du 15e siècle.

hôtel d’Andigné 5 rue de la Harpe Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre des jardins en terrasse d’inspiration médiévale de cet hôtel particulier du 15e siècle.