AGENDA · Angers
Visite libre des jardins de l’Hôtel d’Andigné, hôtel d’Andigné, Angers
samedi 19 septembre 2026 · hôtel d'Andigné · Angers
Informations pratiques
Visite libre des jardins de l’Hôtel d’Andigné 19 et 20 septembre hôtel d’Andigné Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite libre des jardins en terrasse d’inspiration médiévale de cet hôtel particulier du 15e siècle.
hôtel d’Andigné 5 rue de la Harpe Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite libre des jardins en terrasse d’inspiration médiévale de cet hôtel particulier du 15e siècle.
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