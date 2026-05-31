Visite libre des maquettes ferroviaires, Fort de Tourneville, Le Havre

Visite libre des maquettes ferroviaires 19 et 20 septembre Fort de Tourneville Seine-Maritime

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Circulations de trains miniatures composés de matériel historique sur un réseau paysagé réaliste..

Fort de Tourneville 55 rue du 329e régiment d’infanterie, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie

Circulations de trains miniatures composés de matériel historique sur un réseau paysagé réaliste..

©Jean-Luc Chéron