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Visite libre des maquettes ferroviaires, Fort de Tourneville, Le Havre

Visite libre des maquettes ferroviaires, Fort de Tourneville, Le Havre

Visite libre des maquettes ferroviaires, Fort de Tourneville, Le Havre samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Fort de Tourneville

Adresse : 55 rue du 329e régiment d'infanterie, 76600 Le Havre

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : 15 pers. max.

Visite libre des maquettes ferroviaires 19 et 20 septembre Fort de Tourneville Seine-Maritime

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Circulations de trains miniatures composés de matériel historique sur un réseau paysagé réaliste..

Fort de Tourneville 55 rue du 329e régiment d’infanterie, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie
Circulations de trains miniatures composés de matériel historique sur un réseau paysagé réaliste..

©Jean-Luc Chéron

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