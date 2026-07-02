Visite libre des salles d’audience et de la bibliothèque, Palais de justice, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice · Le Havre
Informations pratiques
Visite libre des salles d’audience et de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de justice Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Accès aux salles d’audience et à la bibliothèque.
Palais de justice 133 boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22 http://www.lehavre.fr Construit en 1886 par Eugène Bourdais, l’édifice reprend un vocabulaire architectural à l’antique: la façade principale donnant sur le boulevard de Strasbourg est encadrée par les statues de l’écrivain Bernardin de Saint-Pierre et du poète Casimir Delavigne, deux fugures emblématiques de la littérature du XIXème siècle, natifs du Havre. Accès par le tramway – Parkings publics payants
Accès aux salles d’audience et à la bibliothèque.
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