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AGENDA · Le Havre

Visite libre des salles d’audience et de la bibliothèque, Palais de justice, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de justice
Adresse
133 boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime

Visite libre des salles d’audience et de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de justice Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Accès aux salles d’audience et à la bibliothèque.

Palais de justice 133 boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22 http://www.lehavre.fr Construit en 1886 par Eugène Bourdais, l’édifice reprend un vocabulaire architectural à l’antique: la façade principale donnant sur le boulevard de Strasbourg est encadrée par les statues de l’écrivain Bernardin de Saint-Pierre et du poète Casimir Delavigne, deux fugures emblématiques de la littérature du XIXème siècle, natifs du Havre. Accès par le tramway – Parkings publics payants
Accès aux salles d’audience et à la bibliothèque.

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