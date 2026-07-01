Visite libre du 36, quai des arts, Quai des Arts, Niort

Informations pratiques

Visite libre du 36, quai des arts Samedi 19 septembre, 10h30 Quai des Arts Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine au 36 Quai des Arts

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 36 Quai des Arts ouvre ses portes au public et invite chacun à découvrir ce lieu dédié à la création, à la transmission et au partage artistique.

Installé au cœur de Niort, cet espace vivant réunit artistes, artisans, bénévoles et visiteurs autour de pratiques variées. Au fil de la journée, découvrez les ateliers, les expositions en cours, les savoir-faire artistiques et les projets qui animent le lieu tout au long de l’année.

Vous pourrez échanger avec les artistes présents, observer différentes techniques de création et mieux comprendre le rôle du 36 Quai des Arts dans le développement culturel local.

Une occasion de célébrer un patrimoine vivant, fondé sur la créativité, la transmission des savoirs et la rencontre entre les générations.

Entrée libre. Tout public.

Quai des Arts 36 rue Brisson, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 01 88 https://www.36quaidesarts.com/Contact https://www.instagram.com/36_quai_des_arts/ Boutique d’objets d’art. Proche du Parking du moulin du milieu

Journées Européennes du Patrimoine au 36 Quai des Arts

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