Visite libre du Carmel de Pamiers, Cloître du Carmel, Pamiers

Informations pratiques

Visite libre du Carmel de Pamiers 19 et 20 septembre Cloître du Carmel Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cours de votre visite, profitez de l’ouverture exceptionnelle de la chapelle du Carmel, bijou de l’architecture baroque.

Baladez-vous dans les jardins réhabilités, où se mêlent botanique et art contemporain. Écoutez la bande-son réalisée par l’association Regards de femmes dans le lavoir, ainsi que l’œuvre sonore de l’artiste TTY, qui permet de découvrir les souvenirs de sœur Jacqueline, dernière carmélite appaméenne.

Enfin, admirez la pharmacie de l’ancien hôpital de la ville, déplacée au Carmel en 2025.

Renseignements :mathilde.besse@ville-pamiers.frou 05 61 60 93 61.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:mathilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

Au cours de votre visite, profitez de l’ouverture exceptionnelle de la chapelle du Carmel, bijou de l’architecture baroque. Baladez-vous dans les jardins réhabilités, où se mélangent botanique et art…

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