Visite libre du central téléphonique allemand, Poste de commandement téléphonique allemand, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre du central téléphonique allemand 19 et 20 septembre Poste de commandement téléphonique allemand Seine-Maritime

2€, gratuit <12 ans, possibilité de réserver en ligne pour éviter l'attente et acheter des billets préférentiels (visites groupées avec nos autres sites), réservation à partir du 1/08/2026. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

« bunker » édifié en 1942 pendant la seconde guerre mondiale dans le cadre du mur de l’atlantique.

Nouvelles expositions sur le rôle tenu par cet ouvrage dans la forteresse du Havre. Présentation de matériel téléphonique dit de campagne, représentation de diverses nationalités belligérantes. Reconstitution de salles, standard téléphonique, bureau, salle de vie.

Présentation de cartes sur la libération du Havre et l’opération Astonia..

Accès : par la rue Félix Faure, ouvrage au 25 rue G. Monod à 50 m à l’Est du carrefour avec la rue Felix Faure (suivre le fléchage « Exposition Mémoire et Patrimoine »).

Renseignements : lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Poste de commandement téléphonique allemand 25 rue Gabriel Monod, 76600 Le Havre Le Havre 76620 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/JEP2026.html »}] [{« link »: « mailto:lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr »}]

« bunker » édifié en 1942 pendant la seconde guerre mondiale dans le cadre du mur de l’atlantique.

© S.FOUESIL