Visite libre du château, Château d’Auberville-la-Campagne, Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Visite libre du château 19 et 20 septembre Château d’Auberville-la-Campagne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visiteurs pourront découvrir l’histoire du domaine, son architecture de style Louis XIII, les façades du château, ainsi que le projet de restauration engagé depuis son acquisition en 2023. Un parcours libre, ponctué de panneaux explicatifs et de temps d’échange avec les propriétaires, permettra de mieux comprendre l’évolution du domaine, les défis de sa sauvegarde et les ambitions de sa renaissance. Les intérieurs du château ne seront pas accessibles au public.

Château d’Auberville-la-Campagne 8 rue du château, Auberville-la-Campagne, 76170 Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Auberville-la-Campagne Seine-Maritime Normandie Édifié au début du XVIIᵉ siècle par François du Bourguet, le château d’Auberville-la-Campagne est l’un des plus remarquables exemples de l’architecture cauchoise de style Louis XIII. Transmis à la famille Asselin, futurs barons de Villequier, il est agrandi au XVIIIᵉ siècle par deux ailes, dont une seule subsiste aujourd’hui. Acquis par ses propriétaires actuels en 2023, le château fait aujourd’hui l’objet d’un programme de restauration. Son architecture de brique et de pierre, ses remarquables décors sculptés et sa toiture monumentale témoignent de son intérêt patrimonial, malgré un état de conservation qui nécessite d’importants travaux pour assurer sa transmission aux générations futures.

Les visiteurs pourront découvrir l’histoire du domaine, son architecture de style Louis XIII, les façades du château, ainsi que le projet de restauration engagé depuis son acquisition en 2023. Un de…

©Bruno Ropartz