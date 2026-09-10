Visite libre du Château d’Assier, Château d’Assier, Assier

Informations pratiques

Visite libre du Château d’Assier 19 et 20 septembre Château d’Assier Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Tout le weekend, le château d’Assier vous ouvre gratuitement ses portes !

Château d’Assier Château d’Assier, 46320 Assier, France Assier 46320 Lot Occitanie Château de style Renaissance construit dans la première moitié du XVIe siècle par Jacques Richard Gourdon de Genouillac, dit « Galiot », maître d’artillerie de Louis XII et de François Ier. Placé juste en amont de la perte du ruisseau d’Assier, le moulin est vraisemblablement édifié durant la première phase de construction du château voisin de style Renaissance, à l’emplacement de l’ancien moulin médiéval, entre 1515 et 1524. Le bâtiment à un étage est en pierre. En rez-de-chaussée, la salle des meules comporte une cheminée en pierre de taille du XVIe siècle ; encore en place, les quatre paires de meules et leurs mécanismes peu usagés datent d’une modernisation tardive vers 1880, tout comme, en soubassement, les quatre rouets en métal, et, à l’étage, des vestiges de renvois d’angle qui servaient notamment à faire tourner une scierie extérieure au moulin. Le moulin s’arrête en 1914. L’Etat en est propriétaire depuis 1934.

Tout le weekend, le château d’Assier vous ouvre gratuitement ses portes !

© David Bordes – Centre des monuments-nationaux