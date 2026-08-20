Atelier numérique, parcours sobriété numérique, médiathèque à Assier Assier
samedi 10 octobre 2026 · Assier
Informations pratiques
Assier
Atelier numérique, parcours sobriété numérique, médiathèque à Assier
Rue de la Pierre levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Journée de sensibilisation à la sobriété numérique et à la gestion des écrans en famille
Journée de sensibilisation à la sobriété numérique et à la gestion des écrans en famille
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Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 89
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English :
Digital Sobriety and Family Screen Time Awareness Day
L’événement Atelier numérique, parcours sobriété numérique, médiathèque à Assier Assier a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Figeac
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