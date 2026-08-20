Informations pratiques

Assier

Atelier numérique, parcours sobriété numérique, médiathèque à Assier

Rue de la Pierre levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Journée de sensibilisation à la sobriété numérique et à la gestion des écrans en famille

Journée de sensibilisation à la sobriété numérique et à la gestion des écrans en famille

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Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 89

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English :

Digital Sobriety and Family Screen Time Awareness Day

L’événement Atelier numérique, parcours sobriété numérique, médiathèque à Assier Assier a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Figeac