Portes ouvertes France Noyer, France Noyer, Assier

Informations pratiques

Portes ouvertes France Noyer Samedi 19 septembre, 09h30 France Noyer Lot

Gratuit. Visites en groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, France Noyer renouvelle ses portes ouvertes et vous accueille le samedi 19 septembre 2026, de 9h30 à 17h30.

Premier producteur français de grumes et de plots en noyer, l’entreprise d’Assier est reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant par l’État depuis 2022.

Venez rencontrer son équipe et découvrir des savoir-faire d’exception, notamment le tranchage et le placage du noyer, aujourd’hui perpétués par seulement quelques entreprises en France.

France Noyer ZI, 46320 Assier Assier 46320 Lot Occitanie

France Noyer renouvelle ses portes ouvertes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Premier producteur français de grumes et de plots en noyer, l’entreprise assiéroise vous accueille 19…

© France Noyer