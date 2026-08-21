Nuit de la Chauve-souris au Château d’Assier, Château d’Assier, Assier
mercredi 26 août 2026 · Château d'Assier · Assier
Informations pratiques
Nuit de la Chauve-souris au Château d’Assier Mercredi 26 août, 20h30 Château d’Assier Lot
Animation chauve-souris gratuite et 5 € pour l’entrée au château (gratuit – de 18 ans, personne handicapée et demandeur d’emploi) Nombre de participants limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00
Le château d’Assier abrite plusieurs espèces de chauve-souris. Sortez au crépuscule à la découverte de ces étonnants mammifères méconnus, aussi mythiques que mystiques. Découverte des chauves-souris lors de la visite du château. Balade animée par la LPO Occitanie.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Grand Figeac 05 65 34 06 25 et/ou par mail à gael.louprou@monuments-nationaux.fr
Château d’Assier 41 Rue des Écuries de Galiot, 46320 Assier Assier 46320 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « gael.louprou@monuments-nationaux.fr »}] [{« link »: « mailto:gael.louprou@monuments-nationaux.fr »}]
Balade nocturne autour et dans le Château
Stéphanie Plaga-Lemanski
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