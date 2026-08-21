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Nuit de la Chauve-souris au Château d’Assier, Château d’Assier, Assier

mercredi 26 août 2026 · Château d'Assier · Assier

Nuit de la Chauve-souris au Château d’Assier, Château d’Assier, Assier

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Château d'Assier
Adresse
41 Rue des Écuries de Galiot, 46320 Assier
Ville
46320 Assier
Département
Lot
Tarif
Animation chauve-souris gratuite et 5 € pour l'entrée au château (gratuit - de 18 ans, personne handicapée et demandeur d'emploi) Nombre de participants limité.

Nuit de la Chauve-souris au Château d’Assier Mercredi 26 août, 20h30 Château d’Assier Lot

Animation chauve-souris gratuite et 5 € pour l’entrée au château (gratuit – de 18 ans, personne handicapée et demandeur d’emploi) Nombre de participants limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Le château d’Assier abrite plusieurs espèces de chauve-souris. Sortez au crépuscule à la découverte de ces étonnants mammifères méconnus, aussi mythiques que mystiques. Découverte des chauves-souris lors de la visite du château. Balade animée par la LPO Occitanie.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Grand Figeac 05 65 34 06 25 et/ou par mail à gael.louprou@monuments-nationaux.fr

Château d’Assier 41 Rue des Écuries de Galiot, 46320 Assier Assier 46320 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « gael.louprou@monuments-nationaux.fr »}] [{« link »: « mailto:gael.louprou@monuments-nationaux.fr »}]
Balade nocturne autour et dans le Château

Stéphanie Plaga-Lemanski

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