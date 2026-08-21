Nuit de la Chauve-souris au Château d’Assier, Château d’Assier, Assier

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-souris au Château d’Assier Mercredi 26 août, 20h30 Château d’Assier Lot

Animation chauve-souris gratuite et 5 € pour l’entrée au château (gratuit – de 18 ans, personne handicapée et demandeur d’emploi) Nombre de participants limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Le château d’Assier abrite plusieurs espèces de chauve-souris. Sortez au crépuscule à la découverte de ces étonnants mammifères méconnus, aussi mythiques que mystiques. Découverte des chauves-souris lors de la visite du château. Balade animée par la LPO Occitanie.

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Grand Figeac 05 65 34 06 25 et/ou par mail à gael.louprou@monuments-nationaux.fr

Château d’Assier 41 Rue des Écuries de Galiot, 46320 Assier Assier 46320 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « gael.louprou@monuments-nationaux.fr »}] [{« link »: « mailto:gael.louprou@monuments-nationaux.fr »}]

Balade nocturne autour et dans le Château

Stéphanie Plaga-Lemanski