Visite libre du château de Pompadour et de ses écuries, Château de Pompadour, Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Visite libre du château de Pompadour et de ses écuries 19 et 20 septembre Château de Pompadour Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’évolution du château de Pompadour et du Haras national au fil des siècles.

Profitez de l’ouverture exceptionnelle d’espaces habituellement fermés au public, notamment le mécanisme de l’horloge et la charpente de l’aile principale.

Château de Pompadour Le Château, 19230 Arnac-Pompadour Arnac-Pompadour 19230 Le Ris Marteau Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 98 99 27 https://chateau-pompadour.fr/ L’histoire du château de Pompadour est étroitement liée à celle du haras dans lequel il est installé depuis plus de 250 ans. Tout commence au tournant des XVe et XVIe siècles lorsque Geoffroy de Pompadour transforme un ancien castrum médiéval en un château raffiné orné de décors, influencé par les prémices du style renaissance. Devenue la propriété du Roi Louis XV en 1762, ce dernier y installe un haras royal doté d’une jumenterie. Le château n’est que partiellement détruit à la Révolution française, et le haras, tour à tour haras impérial, royal et national traverse les siècles. Hippodrome, manège, carrières et écuries sont aménagés ou transformés pour les besoins des haras, constituant aujourd’hui un patrimoine équestre remarquable.

Venez découvrir l’évolution du Château de Pompadour et du Haras national au fil des siècles.

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