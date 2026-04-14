Visite libre du château d’Hardelot, château d’Hardelot, Condette

Visite libre du château d’Hardelot Samedi 23 mai, 18h00 château d’Hardelot Pas-de-Calais

27 personnes toutes les 30 minutes, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Depuis 2005, la Nuit des Musées vous permet de visiter de manière inédite vos musées préférés. A cette occasion, nous vous proposons une visite libre du manoir et à chaque heure un rendez-vous pour découvrir avec une médiatrice culturelle une nouvelle œuvre ayant rejoint nos collections. Ecoutez bien les horloges du manoir : elles vous donneront le top départ !

château d’Hardelot 1, rue de la source 62360 condette Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 73 65 https://www.chateau-hardelot.fr/ Géré par le Département du Pas-de-Calais, le château d’Hardelot – centre culturel de l’Entente cordiale est un lieu dédié aux relations franco-britanniques. Composé de ruines médiévales, d’un manoir néo-gothique, d’une salle d’exposition, d’un théâtre élisabéthain et de jardins, il propose une programmation culturelle et artistique éclectique et qualitative. accès en voiture. Présence d’un parking.

Interdit aux camping-cars

Depuis 2005, la Nuit des Musées vous permet de visiter de manière inédite vos musées préférés. A cette occasion, nous vous proposons une visite libre du manoir et à chaque heure un rendez-vous pour :…

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