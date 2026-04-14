Visite libre du château d’Hardelot, château d’Hardelot, Condette
Visite libre du château d’Hardelot, château d’Hardelot, Condette samedi 23 mai 2026.
Visite libre du château d’Hardelot Samedi 23 mai, 18h00 château d’Hardelot Pas-de-Calais
27 personnes toutes les 30 minutes, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Depuis 2005, la Nuit des Musées vous permet de visiter de manière inédite vos musées préférés. A cette occasion, nous vous proposons une visite libre du manoir et à chaque heure un rendez-vous pour découvrir avec une médiatrice culturelle une nouvelle œuvre ayant rejoint nos collections. Ecoutez bien les horloges du manoir : elles vous donneront le top départ !
château d’Hardelot 1, rue de la source 62360 condette Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 73 65 https://www.chateau-hardelot.fr/ Géré par le Département du Pas-de-Calais, le château d’Hardelot – centre culturel de l’Entente cordiale est un lieu dédié aux relations franco-britanniques. Composé de ruines médiévales, d’un manoir néo-gothique, d’une salle d’exposition, d’un théâtre élisabéthain et de jardins, il propose une programmation culturelle et artistique éclectique et qualitative. accès en voiture. Présence d’un parking.
Interdit aux camping-cars
Depuis 2005, la Nuit des Musées vous permet de visiter de manière inédite vos musées préférés. A cette occasion, nous vous proposons une visite libre du manoir et à chaque heure un rendez-vous pour :…
©département du Pas-de-Calais
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