Condette

Concert Marie Oppert

Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Musique autour de Shakespeare

Shakespeare à la lueur des bougies Marie Oppert, pensionnaire de la Comédie-Française, s’empare des textes shakespeariens et de leur interprétation par des compositeurs allant de Purcell à Bernstein en passant par Poulenc, accompagnée par le pianiste et accordéoniste Benoît Urbain. Tous les deux vous convient à un voyage au pays des songes shakespeariens, puisant chansons et textes pour nous envoûter le temps d’une après-midi magique.

Nous sommes de l’étoffe dont les rêves sont faits …

Tout public Sur réservation Théâtre élisabéthain

Biographie

Marie Oppert est comédienne, chanteuse et pensionnaire de la Comédie-Française.

La soprano fait des débuts remarqués à l’âge de 17 ans dans le rôle principal des Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet aux côtés de Natalie Dessay et Michel Legrand puis poursuit des études de théâtre musical au Marymount Manhattan College de New York avec la bourse Fulbright. A son retour en France, elle se forme au chant lyrique avec Chantal Mathias et intègre le conservatoire Darius Milhaud à Paris en art dramatique.

Marie a été nommée Lotte Lenya Artist par la Fondation Kurt Weill pour son rôle de Polly dans L’Opéra de Quat’Sous mis en scène par Thomas Ostermeier au Festival d’Aix en Provence. Elle est également nommée dans la catégorie Révélation Artiste Lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2021. Son premier album intitulé Enchantée et enregistré avec l’Orchestre National de Lille est paru chez Warner Classics.

Elle a interprété les rôles de Peau d’Âne (Théâtre Marigny), Hodel dans Un Violon sur le Toit et Johanna dans Sweeney Todd (Opéra national du Rhin), Maria dans West Side Story et Eliza Doolittle dans My Fair Lady (Zénith d’Orléans), Miranda dans La Tempête de Shakespeare (Compagnie Sandrine Anglade). À la Comédie-Française, elle a récemment joué dans Le Bourgeois Gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, L’école de danse, Lucrèce Borgia, La Vie de Galilée ou Les Serge (Gainsbourg Point Barre). Elle sera Gabrielle dans La Vie Parisienne au Théâtre du Châtelet au printemps 2026.

Marie Oppert est régulièrement invitée à chanter en concert dans des salles prestigieuses telles que l’Opéra-Comique, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre de l’Athénée, le Théâtre des Champs-Elysées, la salle Pleyel, le Grand Rex, Radio France, le Bal Blomet, la Salle Cortot, l’Auditorium du Nouveau Siècle à Lille, le Crazy Coqs à Londres ou le Birdland de New York.

Au cinéma, elle joue dans le film Ténor de Claude Zidi Jr, La Rebelle, les aventures de George Sand sur France 2 et prochainement dans une nouvelle série sur HBO .

Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Concert Marie Oppert Condette a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale