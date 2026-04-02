Condette

Murder Mystery

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Munis d’un livret d’enquête, les enfants sont invités à résoudre les énigmes dans les différentes salles du manoir. Un jeu ludique pour partir à la découverte des collections permanentes tout en s’amusant !

Atelier enfant pour les 6-9 ans Sur réservation .

1 rue de la Source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Murder Mystery Condette a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale