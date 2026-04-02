Murder Mystery Condette
Murder Mystery Condette vendredi 24 avril 2026.
Condette
Murder Mystery
1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Munis d’un livret d’enquête, les enfants sont invités à résoudre les énigmes dans les différentes salles du manoir. Un jeu ludique pour partir à la découverte des collections permanentes tout en s’amusant !
Atelier enfant pour les 6-9 ans Sur réservation .
1 rue de la Source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
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English :
L’événement Murder Mystery Condette a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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