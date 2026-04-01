Condette

Les plantes du jardin aux coeurs

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Au cœur du marais de Condette, les premières plantes du printemps se dévoilent iris, saules, joncs… En partenariat avec EDEN62, cette balade propose de découvrir la flore du marais puis de comparer ces espèces à leurs représentations dans l’univers du château d’Hardelot. Une rencontre entre nature et patrimoine.

Rdv à 14h30 sur le parking, devant l’accueil du site Gratuit Inscription sur www.eden62, rubrique Sorties nature Durée 2h .

1 rue de la Source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Les plantes du jardin aux coeurs Condette a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale