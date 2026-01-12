Condette

Quoi de neuf dans les collections ?

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Chaque année, le château d’Hardelot enrichit son parcours permanent par l’achat de nouveaux objets. À partir de quelques œuvres majeures de nos dernières campagnes d’acquisition, cette visite vous offrira un regard renouvelé sur les collections, l’histoire des relations franco-britanniques ou la Côte d’Opale.

Tout public Sur réservation .

1 rue de la Source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Quoi de neuf dans les collections ? Condette a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale