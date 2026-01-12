Quoi de neuf dans les collections ? Condette
Quoi de neuf dans les collections ? Condette mardi 19 mai 2026.
Condette
Quoi de neuf dans les collections ?
1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Chaque année, le château d’Hardelot enrichit son parcours permanent par l’achat de nouveaux objets. À partir de quelques œuvres majeures de nos dernières campagnes d’acquisition, cette visite vous offrira un regard renouvelé sur les collections, l’histoire des relations franco-britanniques ou la Côte d’Opale.
Tout public Sur réservation .
1 rue de la Source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
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English :
L’événement Quoi de neuf dans les collections ? Condette a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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