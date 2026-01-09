Macbeth Condette

Condette

Macbeth

1 rue de la source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Macbeth, slameur, Lady Macbeth, rockeuse, jeu accompagné au son de la cornemuse, danse, chant sur une scénographie prégnante.

David Gauchard, déjà remarqué pour ses créations autour de Shakespeare, Richard III, Le Songe d’une nuit d’été, nous propose ici un spectacle multiple dans ses formes artistiques qui parlera à la jeunesse comme au plus accompli.

LE METTEUR EN SCÈNE adapte la plus effrayante pièce de Shakespeare sur le pouvoir. Trahisons et folies meurtrières sont au rendez vous de cette tragédie sulfureuse, servie par une distribution époustouflante et accompagnée d’une partition musicale originale.

Frissons garantis.

Alors que la guerre déferle sur la lande, le général Macbeth apprend que la couronne est à portée de main. Aidé par son épouse et bouffi d’ambition, il assassine le roi Duncan et s’empare du trône. Dès lors, il n’aura de cesse de vouloir accroître son pouvoir, éliminant un à un ses rivaux. Associé au traducteur André Markowicz, David Gauchard offre au célèbre texte une adaptation explosive et conçoit une mise en scène qui fait la part belle à la musique. Comédienne et chanteuse, Marina Keltchewsky incarne Lady Macbeth ; l’auteur compositeur et rappeur ARM campe, lui, le général despote. Baigné dans des nappes électro et des sons de cornemuse, le drame shakespearien résonne d’une puissance inédite.

Traduction André Markowicz

Adaptation et mise en scène David Gauchard

Assistanat à la direction d’acteur·rices Emmanuelle Hiron

Avec ARM, Marina Keltchewsky, Vanessa Liautey, Vincent Mourlon, Sophie Richelieu et François Robin

Voix Barthélémy Pollien et Joshua Renault

Musique ARM et François Robin

Textes additionnels Les Sonnets de William Shakespeare, traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan (Editions Mesures)

Scénographie Fabien Teigné et David Gauchard

Régie plateau et régie générale Olivier Borde

Création et régie lumière Didier Martin

Création et régie vidéo Alexandre Machefel

Création et régie son Mikael Plunian

Costumes Emmanuelle Thomas

Visuel Gildas Raffanel, Dan Ramaën et Benjamin Le Bellec

Production L’unijambiste

Coproductions Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper L’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, scène nationale L’Archipel, scène nationale de Perpignan MA scène nationale, Pays de Montbéliard Le Canal, Théâtre du Pays de Redon La Mégisserie, Saint Junien L’Equinoxe, scène nationale de Châteauroux Le Tangram, scène nationale d’Evreux Les Scènes du Jura, scène nationale Théâtre du Pays de Morlaix WART, Morlaix Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré Warm Up du Printemps des comédiens, Montpellier Quai des rêves, Ville de Lamballe-Armor Scène 55, Mougins

Soutiens Théâtre de l’Union, Centre dramatique national de Limoges Opéra de Limoges Festival Mythos, Rennes L’Eskal, Île d’Ouessant David Gauchard est associé à L’Archipel, scène nationale de Perpignan.

La compagnie L’unijambiste est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.

À partir de 13 ans Sur réservation Théâtre élisabéthain .

1 rue de la source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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L’événement Macbeth Condette a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale