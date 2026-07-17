Visite libre du château-musée Henri IV, Château-musée Henri IV, Nérac

Informations pratiques

Visite libre du château-musée Henri IV 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne

Sans réservation. Gratuit. Dernier accès au château 30 minutes avant la fermeture (donc 12h et 17h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château-musée Henri IV : une immersion au cœur de la Renaissance

Bijou de la cité d’Albret, le Château-musée Henri IV vous propose une plongée passionnante dans un patrimoine exceptionnel, entre grande Histoire de France et petite histoire locale, au cœur d’un territoire vert et préservé.

Visites libres et gratuites pour les Journées Européennes du Patrimoine.

À découvrir absolument :

Un nouveau parcours jeune public et familles avec 8 modules pédagogiques et interactifs, pour explorer l’histoire de la Renaissance de manière ludique et participative. (Gratuit)

Une exposition olfactive originale : sentez les parfums du passé liés aux collections ou à la fonction des pièces. (Accès libre)

– Livrets-jeux pour une visite ludique du château :Pour les 3-6 ans et les 7-12 ans (0,50 € – disponibles en français et en anglais)

– Livrets pour découvrir les jardins et le parc (0,50 € – en français uniquement)

– Urban Game : « Complot à la cour de Nérac » : partez à la découverte du Nérac du XVIe siècle à travers une enquête à réaliser dans la ville. (3 € – en vente à l’accueil)

Boutique-librairie accessible librement à la sortie du château

Un lieu incontournable pour petits et grands, curieux d’histoire et amateurs de patrimoine vivant !

Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.

Château-musée Henri IV : une immersion au cœur de la Renaissance

© Alban Gilbert