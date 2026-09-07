Visite libre du cimetière ancien, Cimetière ancien, Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Visite libre du cimetière ancien 19 et 20 septembre Cimetière ancien Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce récent parcours de visite en autonomie vous invite à découvrir des monuments funéraires atypiques, mêlant artisanat d’art et architectures de différentes époques. Il met également en lumière des personnalités aux parcours et aux carrières remarquables, parfois méconnues.

Les explications sont présentées sur des panneaux, complétés par des contenus accessibles grâce à des QR codes.

Cimetière ancien Rue Haute de la Croix 79400 Saint-Maixent-l’Ecole Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Accès possible également côté Avenue Wilson

Le parcours de visite en autonomie qui vous est proposé vous fera découvrir des monuments funéraires atypiques, mêlant artisanat d’art et architectures d’époques, mais également des personnages aux …

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