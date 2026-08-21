Visite libre du cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre du cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône 19 et 20 septembre Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent.

Reconstruit à la fin du XIVe siècle à partir de murs datés des environs de l’an 1000, c’est le seul cloître conservé de Bourgogne Franche-Comté desservant une cathédrale ; c’est en outre le cloître le plus ancien de la région qui a conservé des murs en élévation. D’abord couvert d’une simple charpente revêtue de tuiles, il est voûté de pierres au XVe siècle. Endommagé par les huguenots en 1562, partagé en lots à la révolution, il est pour partie reconstitué, sur trois côtés, au début du XXe siècle. Fermé au public pendant 10 ans, il a rouvert en septembre 2019 après d’importantes restaurations et la restitution de l’aile nord disparu au XIXe siècle sous la direction de l’architecte en chef Frédéric Didier (agence 2 BDM).

La visite de ce cloitre est complémentaire de celle de la cathédrale Saint-Vincent, attenante, dont la restauration est en cours mais qui s’avère déjà exceptionnelle.

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laëtitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens.

Venez découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent.

© Jean-Luc Petit / Ville de Chalon-sur-Saône