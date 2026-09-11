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Visite libre du cloître des Cordeliers, Conservatoire de Chartres, Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de Chartres · Chartres

Visite libre du cloître des Cordeliers, Conservatoire de Chartres, Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Conservatoire de Chartres
Adresse
Cloître des Cordeliers, 22 Rue Saint-Michel, 28000 Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir

Visite libre du cloître des Cordeliers 19 et 20 septembre Conservatoire de Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du couvent des Cordeliers, détruit lors du siège de la ville en 1568, il nous reste ce remarquable cloître à colonnes toscanes, reconstruit deux ans plus tard.
L’ensemble abrite aujourd’hui le conservatoire de musique et de danse de Chartres.

Conservatoire de Chartres Cloître des Cordeliers, 22 Rue Saint-Michel, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Du couvent des Cordeliers, détruit lors du siège de la ville en 1568, il nous reste ce remarquable cloître à colonnes toscanes, reconstruit deux ans plus tard.

©Ville de Chartres

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