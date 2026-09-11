Visite libre du cloître des Cordeliers, Conservatoire de Chartres, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de Chartres · Chartres
Informations pratiques
Visite libre du cloître des Cordeliers 19 et 20 septembre Conservatoire de Chartres Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Du couvent des Cordeliers, détruit lors du siège de la ville en 1568, il nous reste ce remarquable cloître à colonnes toscanes, reconstruit deux ans plus tard.
L’ensemble abrite aujourd’hui le conservatoire de musique et de danse de Chartres.
Conservatoire de Chartres Cloître des Cordeliers, 22 Rue Saint-Michel, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Du couvent des Cordeliers, détruit lors du siège de la ville en 1568, il nous reste ce remarquable cloître à colonnes toscanes, reconstruit deux ans plus tard.
©Ville de Chartres
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