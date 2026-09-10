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Visite libre du four à chanvre, Four à Chanvre Tiercé, Tiercé

samedi 19 septembre 2026 · Four à Chanvre Tiercé · Tiercé

Visite libre du four à chanvre, Four à Chanvre Tiercé, Tiercé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Four à Chanvre Tiercé
Adresse
Place de Marcé Tiercé
Ville
49125 Tiercé
Département
Maine-et-Loire

Visite libre du four à chanvre 19 et 20 septembre Four à Chanvre Tiercé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le four à chanvre est une construction qui servait au séchage du chanvre. Le chanvre est une plante à feuilles palmées, cultivée pour sa tige, fournissant une excellente fibre textile et pour ses graines, ou chènevis. Il sert également à la fabrication des cordages.

Four à Chanvre Tiercé Place de Marcé Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Le four à chanvre est une construction qui servait au séchage du chanvre. Le chanvre est une plante à feuilles palmées, cultivée pour sa tige, fournissant une excellente fibre textile et pour ses ou…

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