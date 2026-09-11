Visite libre du Grand temple Protestant de Lyon, Grand Temple de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite libre du Grand temple Protestant de Lyon 19 et 20 septembre Grand Temple de Lyon Rhône

Gratuit; pas de limite pour les visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du lieu avec des informations données et possibilité d’interroger des responsables sur place

Grand Temple de Lyon 3 Quai Victor Augagneur, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Préfecture Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33601486687 https://www.grandtemple.epudf.org Le temple, édifice majeur de l’architecture religieuse française du XIXe siècle, fut édifié selon les plans de l’architecte Gaspard André. La façade sur le quai est composée d’un corps central imposant, flanqué de deux ailes concaves, et cantonné de deux pilastres colossaux. Le portail est surmonté d’une frise ornées de fleurs sculptées. Les rampants du pignon sont garnis d’une riche corniche. La façade sur le cours est plus simple. Le plan de la salle de culte est en croix grecque, les bras ouest, nord et sud étant occupés par de grandes tribunes. La salle renferme un orgue, la chaire, avec son dais monumental, la table de communion et le sol est en pente. La coupole sur pendentifs est ouverte au sommet par un oculus. Le décor trahit des influences orientales. Enfin, la présence d’une “bibliothèque populaire” dans les espaces communs sur le cours reflète l’influence du protestantisme social. Métro : Ligne A – arrêt Cordelier, Ligne B – arrêt Place Guichard. Bus : Lignes 27, 53, C3, C4, C13, C14 – arrêt Saxe – Lafayette. Vélo’v : Quai Augagneur/Liberté – Part Dieu.

Visite libre du lieu avec des informations données et possibilité d’interroger des responsables sur place

Michel Gothié©