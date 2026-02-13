Visite libre du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers, Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie, Angers

Visite libre du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Maine-et-Loire

Visite libre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

Véritable institution datant de 1890, ce jardin d’étude conserve 2000 espèces végétales. Au centre un jardin divisé en 32 plates-bandes où les plantes sont classées par familles botaniques. Une serre abrite des plantes tropicales telle la citronnelle, la sensitive ou des plantes carnivores. L’arboreteum s’énorgueillit d’un sassafras, d’un araucaria de 150 ans, d’un séquoia géant de 42 m de haut ou d’un ginkgo femelle. En terrasse, le jardin thématique présente des massifs de plantes groupées selon leurs vertus thérapeutiques. La visite se terminera dans la graineterie où sont conservées les espèces dans plus de 1600 bocaux de graines.

Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie 16, boulevard Daviers, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 22 66 38 https://www.univ-angers.fr https://www.facebook.com/jardinbotaniqueAngers Envisagé dès la construction des bâtiments de l’Ecole de médecine et de pharmacie en 1863, le jardin botanique ne sera mis en chantier qu’en 1889. Aujourd’hui sous le label « Jardin botanique de France », c’est un véritable conservatoire des espèces de plantes, cultivées en plates bandes, enrichi d’un arboretum, arrosé par une rivière artificielle où se développent les plantes aquatiques. À ce jardin plus que centenaire s’ajoute une présentation des plantes médicinales regroupées par vertus thérapeutiques. A 11 sortie CHU, direction Avrillé – Bus : uniquement par la ligne 3. Tramway : accès habituel – Le jardin est situé à côté du Centre Paul Papin

Dimanche 7 juin 2026 :

