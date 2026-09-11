Visite libre du jardin de rocailles de la Villa Santa Lucia, propriété classée Monument Historique, Villa Santa Lucia, Marseille

Informations pratiques

Visite libre du jardin de rocailles de la Villa Santa Lucia, propriété classée Monument Historique 19 et 20 septembre Villa Santa Lucia Bouches-du-Rhône

Tarif préférentiel : 5 euros / adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les étudiants et les personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif dans les 3 cas). Prévoir des chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visiter un Monument Historique classé privé au Roucas-Blanc à Marseille.

Le jardin de la Villa Santa Lucia présente un ensemble d’architectures et de décors en rocailles remarquables du XIXe siècle (grottes, cascade, belvédère, crèche…), réalisé dans les années 1890 par le rocailleur Gaspard Gardini.

A découvrir en visite libre le samedi 19 et le dimanche 20 septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Nous (propriétaires) sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des JEP.

#Historique et architecture de la Villa # art de la rocaille # collection de plantes # jardin remarquable…

Atelier devinettes pour petits et grands.

Ouverture au public : le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h30 à 16h30.

Entrée du public par les escaliers au 8, montée de la Napoule,13007 Marseille (angle 60, Traverse Nicolas).

Veuillez noter qu’en raison du nombre important de visiteurs, l’attente est possible à l’entrée de la Villa.

Nombreuses marches dans le jardin, prévoir des chaussures confortables.

NB : Belvédère en rocaille non accessible, mais bien visible depuis la pelouse.

Tarif préférentiel : 5 euros / personne.

Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les étudiants et les personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif dans tous les cas).

Règlement par chèque ou en espèces uniquement.

Instagram : villasanta_lucia_marseille

Au plaisir de vous accueillir.

Villa Santa Lucia 60 Traverse Nicolas, 13007 Marseille, France Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0622655205 https://www.instagram.com/villasanta_lucia_marseille/;https://www.facebook.com/Villa-Santa-Lucia-2009223182737883/ La Villa présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de l’intérêt architectural et paysager de cette remarquable villa et de son jardin, vaste théâtre de rocailles déployé sur sept niveaux et particulièrement représentatif de l’art des rocailleurs marseillais de l’époque 1900 en raison aussi de l’exceptionnel état de conservation de l’ensemble du réseau hydraulique permettant la mise en eau de ces ouvrages. En bus : – Ligne 55, arrêt du Terminus « Roucas Blanc » à 8 minutes à pied de la Villa – Ligne 83, arrêt « Le Prophète » à 6 minutes à pied de la Villa par les escaliers montée de la Napoule – Bus Colorbus, arrêt « Oriol Corniche » à 8 minutes à pied de la Villa par les escaliers montée de la Napoule En vélib : – Station n°7064 « Corniche le Prophète » à 5 minutes à pied de la Villa par les escaliers montée de la Napoule

Visiter un Monument Historique classé privé au Roucas-Blanc à Marseille.

©Anne-Christine Renard