Visite libre du jardin et des pièces communes de l’ancienne Banque de France, Jardins d’Arcadie, Le Havre

Visite libre du jardin et des pièces communes de l’ancienne Banque de France Samedi 19 septembre, 14h00 Jardins d’Arcadie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visiter le jardin et les pièces communes de l’Ancienne Banque de France située en plein coeur de ville.

Jardins d’Arcadie 22 avenue René Coty, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Félix Faure Seine-Maritime Normandie 02 32 73 27 27 http://jardins-arcadie.fr Accessible en bus et tramway, parkings à proximité.

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©jardins d’arcadie