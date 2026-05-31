Visite libre du jardin et des pièces communes de l’ancienne Banque de France, Jardins d’Arcadie, Le Havre
Visite libre du jardin et des pièces communes de l’ancienne Banque de France, Jardins d’Arcadie, Le Havre samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du jardin et des pièces communes de l’ancienne Banque de France Samedi 19 septembre, 14h00 Jardins d’Arcadie Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visiter le jardin et les pièces communes de l’Ancienne Banque de France située en plein coeur de ville.
Jardins d’Arcadie 22 avenue René Coty, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Félix Faure Seine-Maritime Normandie 02 32 73 27 27 http://jardins-arcadie.fr Accessible en bus et tramway, parkings à proximité.
Visiter le jardin et les pièces communes de l’Ancienne Banque de France située en plein coeur de ville.
©jardins d’arcadie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier Évasion tropicale Cocktails à base de rhum La Grande École Le Havre 2 juin 2026
- Atelier créatif Vitrail Atelier Chouette Verre Le Havre 3 juin 2026
- Le Havre, port d’arrivée de La Solitaire du Figaro Paprec Le Havre, Port de Plaisance Le Havre 3 juin 2026
- Propos de jardinier À la découverte des plantes carnivores Les Jardins Suspendus Le Havre 3 juin 2026
- Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre 3 juin 2026