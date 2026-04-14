visite libre du jardin, Jardins de Roquelin, Meung-sur-Loire

visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardins de Roquelin Loiret

adultes 6€ – Gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une multitude de roses s’épanouissent dans le jardin. Les sons, les parfums sont omni-présents mais principalement la vue. Les roses apportent de nombreuses couleurs, notemment le blanc, le jaune, le rouge et beaucoup de rose. De belles perspectives également tout au long de la visite.

Jardins de Roquelin Le Petit Roquelin, 45130 Meung-sur-Loire, France Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33670953770 http://www.lesjardinsderoquelin.com Les jardins de Roquelin, situés sur les bords de la Loire, s’étendent sur un hectare et demi au sud des bâtiments d’une ferme et prennent place dans un paysage agricole. Titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire, le propriétaire Stéphane Chassine découvre l’horticulture en travaillant auprès du rosiériste André Ève. En 2002, il démarre des travaux de transformation d’un champ de blé en jardin paysager ; un bassin est creusé, un potager est aménagé, mais surtout la part belle est faite à la plantation de roses. L’inspiration vient de l’exubérance ordonnée des jardins anglais, avec leurs allées gazonnées, leurs mixed-borders et leurs associations généreuses de roses et de vivaces. Organisé autour d’un cloître de verdure appelé « cloître de roses », le jardin a une collection d’environ 500 variétés de rosiers, justifiant sa présence sur la Route de la Rose du Loiret. Ce chatoiement de couleurs, associé à l’intimité et la sinuosité du jardin, invite le visiteur à flâner, se perdre et se laisser surprendre. Censé être réservé à son usage personnel, le propriétaire ouvre finalement le jardin au public en 2005 et installe une pépinière à proximité pour proposer à la vente les différentes variétés rencontrées au cours de la visite. L’objectif est didactique : proposer aux jardiniers amateurs de repartir avec des idées et/ou des plants pour aménager leur propre espace vert. 18km d’Orléans en direction de Beaugency.

Une multitude de roses s’épanouissent dans le jardin. Les sons, les parfums sont omni-présents mais principalement la vue. Les roses apportent de nombreuses couleurs, notemment le blanc, le jaune, le…

©Stéphane Chassine