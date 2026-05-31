Visite libre du jardin, Le Coudray, Longny les Villages
Visite libre du jardin, Le Coudray, Longny les Villages samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du jardin 19 et 20 septembre Le Coudray Orne
5€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite libre
Créateur du jardin présent pour commenter et répondre à toute question
Le Coudray 10 le Coudray 61290 la La Lande sur Eure Longny les Villages 61290 La Lande-sur-Eure Orne Normandie Jardin exceptionnel
Très fourni , aux multiples perspectives dans espace pourtant « limité » , diversité botanique et couleurs de feuillages de fin d’été et automnaux
Dédale et perte de repères Parking à 50 m
Visite libre
©lionel jannet
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