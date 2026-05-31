Visite libre du jardin, Le Coudray, Longny les Villages

Visite libre du jardin 19 et 20 septembre Le Coudray Orne

5€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre

Créateur du jardin présent pour commenter et répondre à toute question

Le Coudray 10 le Coudray 61290 la La Lande sur Eure Longny les Villages 61290 La Lande-sur-Eure Orne Normandie Jardin exceptionnel

Très fourni , aux multiples perspectives dans espace pourtant « limité » , diversité botanique et couleurs de feuillages de fin d’été et automnaux

Dédale et perte de repères Parking à 50 m

Visite libre

©lionel jannet