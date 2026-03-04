Visite libre du Lieu de Mémoire et de l’exposition temporaire, Lieu de mémoire, Le Chambon-sur-Lignon

Visite libre du Lieu de Mémoire et de l’exposition temporaire Samedi 23 mai, 19h00 Lieu de mémoire Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Visite du Lieu de Mémoire, un parcours présentant l’histoire d’accueil et de sauvetage de réfugiés, notamment juifs, sur le Plateau atour du Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Exposition « La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi (1944-1948). Survivre, témoigner, juger

Cette exposition aborde la découverte des camps par les armées alliées, le rapatriement des déportés et les tentatives de reconstruction, ainsi que la prise de conscience progressive de la réalité de l’univers concentrationnaire nazi et la nécessité de juger les auteurs de ces crimes. L’exposition met également en avant les témoignages de survivants et leurs itinéraires de vie. Elle est illustrée par des extraits de journaux personnels, des documents et images d’archives, des cartes et des lexiques.

Lieu de mémoire 23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.memoireduchambon.com Le lieu de mémoire valorise l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau Vivarais-Lignon où les habitants se sont engagés dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Ils ont notamment accueilli des centaines de réfugiés et sauvé ainsi de nombreuses personnes.

©Lieu de mémoire

Nuit européenne des musées

©LDM