Visite libre du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé

Informations pratiques

Visite libre du manoir 18 – 20 septembre Manoir de Courboyer Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Profitez d’un accès libre et gratuit sur nos horaires d’ouverture afin de découvrir de manière autonome le manoir de Courboyer. Son logis comporte cinq niveaux dont trois sont ouverts à la visite. Vous y découvrirez :

une évocation du monde manorial et de la famille Fontenay, anciens seigneurs de Courboyer ;

le drapeau des Ligueurs, classé Monument historique ;

une exposition temporaire des trente-six artistes du Chemin des Ateliers du Perche.

Découverte du domaine : en accès libre 7j/7 24h/24, venez vous promener sur le domaine de Courboyer. Un écrin de verdure dans lequel vous pourrez découvrir les chevaux percherons, ânes et abeilles noires..

Manoir de Courboyer Courboyer, 61340 Perche en Nocé, France Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie 0233853636 https://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc Corps de logis rectangulaire à trois étages. En arrière, se trouve une forte tour cylindrique, et en avant une tour octogonale contenant l’escalier à vis ainsi que le pigeonnier. Chaque angle comprend une tourelle en encorbellement avec mâchicoulis. A quelques mètres en avant de la façade principale, est située une chapelle indépendante, percée de baies flamboyantes, et renfermant des fresques du XVIe siècle. Cette demeure constitue le type le plus complet et le plus classique des manoirs du Perche.

Profitez d’un accès libre et gratuit sur nos horaires d’ouverture afin de découvrir de manière autonome le manoir de Courboyer. Son logis comporte cinq niveaux dont trois sont ouverts à la visite. y …

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