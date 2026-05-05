Visite libre du musée, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 20h00 Château des barons – Musée d’histoire de Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le château des barons – musée d’histoire de Vitré met à l’honneur l’histoire et les collections du musée. Cet évènement est également l’occasion pour les visiteurs de découvrir la grande salle du logis de l’hôtel de ville ouverte aux visiteurs depuis le début de l’année. De style néo-gothique, cette salle du 1er étage est inaugurée en 1913 sur les plans de l’architecte Paul Gout. Elle présente aux visiteurs l’installation de l’hôtel de ville au cœur du château au début du XXe siècle, ainsi que certains maires emblématiques.

Château des barons – Musée d’histoire de Vitré 5 Place du Château, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299750454 https://www.vitre.bzh/chateau-des-barons-musee-dhistoire-de-vitre Le musée est implanté dans le château depuis 1877. Il présente le long de 10 espaces d’expositions l’histoire de la ville du Moyen-âge jusqu’à nos jours.

Grâce à une maquette numérique, découvrez de manière originale l’évolution architecturale du château depuis le XIe siècle.

Puis partez sur les traces des explorateurs vitréens ayant réalisé des voyages extraordinaires autour du monde à travers une expérience sonore immersive.

Enfin, initiez-vous à la pratique des armes de jet, depuis le tir à l’arbalète jusqu’au redoutable trébuchet, une des machines de siège les plus redoutées du Moyen-âge !

Nuit européenne des musées

©Musée de Vitré