Visite libre du Musée de la Machine à Coudre, Musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la machine à coudre · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite libre du Musée de la Machine à Coudre 19 et 20 septembre Musée de la machine à coudre Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez à la découverte d’une collection exceptionnelle de machines à coudre de toutes époques, de la première à nos jours.
Musée de la machine à coudre 13 place des Buttes, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 07 60 67 30 00 https://m.facebook.com/museedelamachineacoudrechalons/ Le musée expose une collection variée de machines à coudre, couvrant diverses époques et incluant des pièces rares. Fondé par Huguette et Lucien Cordier, puis repris par leur enfant, il est l’un des plus importants musées de la machine à coudre ancienne, tant par la quantité des pièces exposées que par leur rareté.
Parmi les machines exposées figurent des modèles à main, à pédale, à piston, à ficelle, de voyage, ainsi que la première machine électrique. Outre les célèbres machines Singer, on y trouve des modèles de marques comme Peugeot, Mercedes ou Opel, qui ont commencé par la fabrication de machines à coudre avant de devenir des constructeurs automobiles renommés.
Le musée présente plus de 500 machines datant de 1830 à 1900, ainsi que 500 autres conçues pour les enfants, toutes âgées de plus d’un siècle. Parkings, proche toutes commodités.
Venez à la découverte d’une collection exceptionnelle de machines à coudre de toutes époques, de la première à nos jours.
© Musée de la Machine à Coudre
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