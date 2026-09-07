Visite libre du musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, Auch

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers · Auch

Informations pratiques

Visite libre du musée de la Résistance et de la Déportation du Gers 19 et 20 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez de votre visite pour découvrir ce lieu de mémoire consacré à la Seconde Guerre mondiale et aux liens entre l’histoire locale et l’histoire nationale.

Fondé en 1954 par Louis Villanova, Marcel Daguzan et Louis Leroy, le musée de la Résistance et de la Déportation d’Auch rassemble de nombreux objets ayant appartenu à d’anciens résistants. Il perpétue la mémoire du combat mené par la Résistance dans le Gers, de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la Libération, et rend hommage à celles et ceux qui se sont engagés pour la liberté.

Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Place des Carmélites, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 61 21 85 https://resistance-gers.fr/lieux/auch/ Le musée de la Résistance et de la Déportation d’Auch est un musée départemental créé le 5 octobre 1975 et situé à Auch en France. On y trouve de nombreuses pièces et de grandes collections d’objets de la Seconde Guerre mondiale.

Profitez de cet équipement culturel pour découvrir la réalité de la Seconde Guerre mondiale et les liens entre histoire locale et nationale. Fondé en 1954 par Louis Villanova, Marcel Daguzan et Louis…

©Grand Auch Cœur de Gascogne