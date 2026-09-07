Visite libre du musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance Henri Queuille · Neuvic
Informations pratiques
Visite libre du musée départemental de la Résistance Henri Queuille 19 et 20 septembre Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite libre
Exposition Henri Queuille, itinéraire d’un Corrézien
Exposition La Résistance en Haute-Corrèze
Exposition Les Fêtes du Lac
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.
À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.
Visite libre
© musée départemental de la Résistance Henri Queuille
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