Visite libre du musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

Informations pratiques

Visite libre du musée départemental de la Résistance Henri Queuille 19 et 20 septembre Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre

Exposition Henri Queuille, itinéraire d’un Corrézien

Exposition La Résistance en Haute-Corrèze

Exposition Les Fêtes du Lac

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.

À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.

Visite libre

© musée départemental de la Résistance Henri Queuille