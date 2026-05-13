Visite libre du musée et de l’exposition temporaire, Musée du textile et de la mode, Cholet

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire Samedi 23 mai, 18h00 Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Parcourez librement les salles du musée tout au long de la soirée.

Le Musée du Textile et de la Mode ouvre ses portes gratuitement tout au long de la soirée pour profiter de cette ancienne usine et de son jardin. C’est aussi l’occasion de découvrir l’exposition temporaire « Couleurs d’enfance 2 : de bas en hauts ».

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772250 https://collections-musees.cholet.fr Le musée, installé dans une ancienne blanchisserie, présente les éléments clés de l’histoire textile choletaise : techniques et savoir-faire, productions anciennes et mode contemporaine. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

Parcourez librement les salles du musée tout au long de la soirée.

©Mathilde Richard