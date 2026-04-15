Visite libre du musée et de son exposition temporaire « Africa Pop », Musée d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice

Visite libre du musée et de son exposition temporaire « Africa Pop » Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art naïf Anatole Jakovsky Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le musée international d’art naïf Anatole Jakovsky ouvre ses portes au public en soirée de 18h à 22h.

Musée d’art naïf Anatole Jakovsky 23 Av. de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 71 78 33 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-d-art-naif Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky réunit un panorama unique au monde de l’histoire de la peinture naïve du XVIII siècle à nos jours.

Il a été installé dans l’ancienne résidence du parfumeur François Coty, le Château Sainte Hélène, entouré d’un grand parc aux essences les plus rares. Un cadre intime et familier pour accueillir un art peu connu, qualifié de « naïf » car spontané, individuel privilégiant la vision intérieure du peintre, qui invite chaque visiteur à un voyage imaginaire.

Peintures, sculptures, dessins, affiches, retracent l’évolution de cet art à travers les œuvres des plus célèbres : Bauchant, Bombois, Vivin, Séraphine, Rimbert, Lefranc, Rabuzin, Ivan et Josip Généralic, Lackovic, Grandma Moses, O’Brady, Haddelsey, Ligabue, Vivancos, le Douanier Rousseau.

Un dépôt du Centre Pompidou enrichit encore cet ensemble avec des œuvres de Bombois, Bauchant, Vivin, Séraphine, Rimbert … Tramway ligne 2 arrêt Fabron, bus 34 arrêt Parc Carol de Roumanie / Musée d’Art Naïf.

Parking réservé aux visiteurs du musée

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le musée international d’art naïf Anatole Jakovsky ouvre ses portes au public en soirée de 18h à 22h.

© Julien Véran, Ville de Nice