Visite libre du musée Hèbre (musée d’art et d’histoire et CIAP), Musée Hèbre, Rochefort

Informations pratiques

Visite libre du musée Hèbre (musée d’art et d’histoire et CIAP) 19 et 20 septembre Musée Hèbre Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, restructuré en 2006 par l’architecte Pierre-Louis Faloci, le musée Hèbre réunit le musée d’Art et d’Histoire et le service du patrimoine.

Il abrite le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui retrace l’évolution de Rochefort. On peut notamment y découvrir un plan-relief de 1835 réalisé par l’ingénieur Pierre-Marie Touboulic.

Le musée présente également une riche collection de peintures, d’art kanak contemporain et d’art aborigène d’Australie, dont une importante série de peintures sur écorce de la Terre d’Arnhem, l’une des plus remarquables de France après celle du musée du Quai Branly.

La cabine de la frégate La Flore, reconstituée en 2023, évoque le premier voyage de Pierre Loti dans le Pacifique. Elle témoigne de son lien avec l’île de Pâques et présente des fac-similés d’objets ainsi que des dessins inspirés par ce voyage fondateur.

Expositions temporaires

« Mon petit théâtre de Peau d’Âne », de Jean-Michel Othoniel.

« Du temps où la marine estoit en splendeur : imaginer la ville de Rochefort », dans l’espace du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Événements du week-end

Spectacle « Perles d’Âme », dimanche à 11h, sur réservation.

Ultime visite commentée de l’exposition « Mon petit théâtre de Peau d’Âne », dimanche à 16h, sur réservation.

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546829160 https://hebre.ville-rochefort.fr Le musée Hèbre est situé dans un ancien hôtel particulier ayant appartenu à Pierre-André Hèbre de Saint Clément, maire de la Rochefort à la fin du XVIIIe siècle. En 2006, l’architecte Pierre-Louis Faloci a réalisé une rénovation complète du bâtiment pour y installer le Musée d’Art et d’Histoire ainsi que le service du Patrimoine.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) permet de découvrir l’évolution urbaine de la ville de Rochefort. Il présente un plan en relief de la ville, d’une envergure de près de 5 mètres, réalisé en 1835 par l’ingénieur de la Marine Pierre-Marie Touboulic.

Le musée abrite également une riche collection de peintures, ainsi qu’un espace dédié à la culture kanak contemporaine et à l’art aborigène d’Australie. Cette dernière inclut en particulier une collection exceptionnelle de peintures sur écorce.

Installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, restructuré en 2006 par l’architecte Pierre-Louis Faloci, le musée Hèbre réunit le Musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine.

©Simon David-CARO