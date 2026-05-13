Visite libre du musée, La Saga du Rhum, Saint-Pierre
Visite libre du musée, La Saga du Rhum, Saint-Pierre samedi 23 mai 2026.
Visite libre du musée Samedi 23 mai, 19h00 La Saga du Rhum La Réunion
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Découvrez le nouveau parcours permanent du musée entièrement repensé en 2025. Visite libre à partir de 19h -Dernière entrée à 22h
La Saga du Rhum 160 chemin Frédeline – 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr Musée installé au coeur de la plus ancienne distillerie en activité de l’île, créée en 1845 par la famille Isautier. De la canne à sucre au rhum, le parcours de visite (entièrement repensé en 2025) vous permet de découvrir le savoir-faire, les traditions et les usages de cette production traditionnelle de l’île. Parking VL, bus et PMR dans l’enceinte du musée.
Arrêt de bus situé à 800m du musée.
Découvrez le nouveau parcours permanent du musée entièrement repensé en 2025. Visite libre à partir de 19h -Dernière entrée à 22h
© Bruno Dennemont
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