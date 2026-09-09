Visite libre du musée, Maison des sources, Mauléon-Barousse
samedi 19 septembre 2026 · Maison des sources · Mauléon-Barousse
Informations pratiques
Visite libre du musée Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Maison des sources Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
La Maison des Sources est un écomusée et une véritable porte d’entrée sur toutes les richesses de la vallée de la Barousse. Elle vous invite à découvrir les ressources du territoire, son patrimoine local, ses habitants ainsi que l’histoire de l’un des plus grands réseaux d’eau potable de France.
Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l’histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l’eau. Présence de parking.
La Maison des Sources est une écomusée et une veritable porte d’entrée sur toutes les richesses de la Vallée de la Barousse. Il livre toutes les clés de ses ressources, de son patrimoine local, de en…
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