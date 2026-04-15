Visite libre du musée, MuMa, Le Havre

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 19h00 MuMa Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des musées, le MuMa ouvre ses portes pour vous permettre de (re)découvrir ses collections permanentes. Oeuvres anciennes, pré-impressionnistes, impressionnistes et fauves, quelques 150 peintures et sculptures seront visibles à l’étage du musée, alors que le rez-de-chaussée sera exceptionnellement fermé pour cause de préparation de notre prochaine exposition.

Pour vous accompagner dans la visite, pensez à notre parcours sonore « Ils en parlent ». Grâce au concours de personnalités (Cécile de France, les Simpson etc.), les oeuvres vous « parleront »… autrement !

MuMa 2 Boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Perrey Seine-Maritime Normandie 33235196262 https://www.muma-lehavre.fr Ancré face à la mer, le MuMa – musée d’art moderne André Malraux, abrite une collection majeure d’œuvres impressionnistes et fauves. Reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, il a été pensé comme un écrin de lumière pour accueillir ces peintures. Largement ouvert sur le port du Havre, il permet aussi de faire dialoguer les paysages : celui, réel, d’une ville portuaire, avec ceux, vibrants sous le pinceau des artistes, d’autres bords de mer… Enrichi notamment grâce à différentes donations qui ont marqué l’histoire du musée et de ses collections, le fonds du MuMa comporte également un important ensemble d’œuvres de la seconde moitié du XXe siècle et début du XXIe siècle. Sa programmation d’expositions permet de balayer quelques 150 ans d’histoire de l’art, et de faire vivre ces œuvres sous le regard de nombreux visiteurs découvrant ou redécouvrant ainsi E. Boudin, C. Monet, A. Renoir, A. Marquet, R. Dufy, H. Matisse, P. Sérusier, N. de Staël… et bien d’autres ! Parking gratuit à proximité, accès possible en bus depuis la gare (lignes C4 et 16).

A l’occasion de la Nuit des musées, le MuMa ouvre ses portes pour vous permettre de (re)découvrir ses collections permanentes. Oeuvres anciennes, pré-impressionnistes, impressionnistes et fauves, 150…

© MuMa Le Havre